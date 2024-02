Per la centrale a biomasse tutti prosciolti i manager

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 febbraio 2024)gli indagati nell’inchiesta per gli incentivi energetici erogati allaBiolevano di Olevano Lomellina, che aveva portato all’arresto di diverse persone e a sequestri per 140 milioni. Ieri il gip Maria Cristina Lapi ha proscioltogli imputati dai reati di associazione per delinquere e truffa aggravata ai danni dello Stato. Tra loro sotto accusa anche gli imprenditori Valerio Rosso e Giancarlo Aghemo della Rosso Commercio. Identico provvedimento è stato adottato anche per Pietro Franco Tali, già presidente e amministratore delegato di Saipem, proprietario dellaBiolevano, assistito dall’avvocato Nicolò Pelanda. L’avvocato Nicola Menardo dello studio Grande Stevens, legale di Rosso e Aghemo, ha espresso grande soddisfazione per il ...