Per il progetto dell’archistar Canali i fondi a disposizione non bastano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 febbraio 2024) Se il passato del Ballarin, per molti, è già archiviato, il suo futuro rappresenta un’incognita tuttora da risolvere. È vero che sono iniziati i lavori, ed è un fatto che l’amministrazione vi abbia investito oltre 2,6 milioni, a cui si devono aggiungere i 450mila euro messi sul piatto dalla Fondazione Carisap. Ma queste risorse non saranno sufficienti a realizzare per intero l’idea progettuale proposta da Guido. Le risorse oggi asono state intercettate dal Pnrr per interessamento dell’amministrazione Piunti: 2.440.000 euro provenienti dal Piano di Ripresa e Resilienza, che però erano stati incamerati con tutt’altro proposito: quello di realizzare un parco sportivo. La soluzione, invece, è molto più complessa e infatti per ora si potrà concretizzarla fino a tutta la metà campo sud dell’ex stadio. ...