Per il Brescia è il momento di osare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 febbraio 2024) Continuità e maturità sono gli obiettivi che ilcercherà di raggiungere innanzitutto questo pomeriggio (fischio d’inizio alle 18.15) nel turno infrasettimanale in casa di un Ascoli alla ricerca di punti per uscire dalla zona calda della classifica. Posizioni scomode che in questosono distinti otto punti dalle Rondinelle, che, però, non possono concedersi distrazioni che potrebbero rivelarsi assai pericolose. La nota saliente di questa trasferta marchigiana per la squadra di Maran riguarda a buon diritto la presenza tra i pali di Avella, il terzo portiere nella gerarchia biancazzurra. Lezzerini e Andrenacci sono contemporaneamente ko e, dopo il positivo impatto nella ripresa del match con la Reggiana, toccherà ancora all’estremo difensore classe 2000, con il Primavera Cortese nelle vesti di dodicesimo, trasmettere sicurezza ai ...