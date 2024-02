Per favore fate qualcosa | non si può dire no a tutto | Draghi striglia l' Europa

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ancora una volta l'si affida a Mario. L'ex premier e capo della Banca Centrale Europea è stato incaricato dalla Commissione Ue di stilare il rapporto sulla competitività. Durante l'incontro con i presidenti delle commissioni parlamentari dell'Eurocamera, ha evidenziato le criticità che l'Ue dovrà superare per recuperare il gap con i suoi competitors globali. In particolare,puntasugli investimenti e sulle riforme: “Mi hanno chiesto al termine di Ecofin quale sia l'ordine delle riforme necessarie per l'Ue, quale sia l'ordine non lo so, ma per, è il momento di fare, decidete voi cosa ma per, si faccia, non si può passareil tempo ano”. Un monito ...

Puntata dal finale pazzesco l’ultima di Affari tuoi . E non solo per la cifra che alla fine si è portato a casa il pacchista di turno, ma anche per un momento ... (caffeinamagazine)

Draghi all'europarlamento: subito le riforme per la competitività: "Mi hanno chiesto quale sia l’ordine delle riforme necessarie per l’Ue. Non lo so, ma per favore, è il momento di fare qualcosa, decidete voi cosa ma per favore, si faccia qualcosa, non si può passare ...italiaoggi

Draghi, "è ora di riforme europee, non si può dire sempre no": ma per favore, è il momento di fare qualcosa, decidete voi cosa ma per favore, si faccia qualcosa, non si può passare tutto il tempo a dire no". Lo ha detto, a quanto apprende l'ANSA, Mario Draghi ...ansa

Ucraina: Sondaggio SWG, l'unica vittoria è lo stop alla guerra: Secondo i risultati dell'ultimo Radar dell'Istituto di ricerca triestino, per gli italiani la priorità è la fine del conflitto bellico. Non importa se questo determinerà il sacrificio, da parte di ...primapaginanews