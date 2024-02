Per difendersi dall' intelligenza artificiale basta studiare

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 27 febbraio 2024) Non sorprende che l’generi immagini inverosimili degli eventi storici: che so, una donna nera che firma la dichiarazione d’indipendenza nel 1776, un cinese con la divisa nazista, un centurione romano dagli spiccati tratti indiani. L’, come sanno tutti, riciccia dati preesistenti e li ripropone in modo che possano sembrare plausibili agli ingenui; altrimenti, si chiamerebbecritica. Per questo produce una storia falsa, cosa di per sé non preoccupante: per. È preoccupante invece l’utilizzo che si può fare di queste assurde immagini: usarle come pietra di paragone per temprare la storia su inclusività, eguaglianza, parità e altri principii nobilissimi ma tuttavia ...