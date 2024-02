Pelletteria | prospettive di rinascita Ecco il patto tra imprese e sindacati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 febbraio 2024), unper uscire dalla crisi. Il presidente di Confindustria Firenze, Maurizio Bigazzi, e i rappresentanti sindacali Luca Barbetti (Filctem Cgil), Mirko Zacchei (Femca Cisl) e (Claudio Di Caro) Uiltec Uil, hanno firmato un protocollo d’intesa per minimizzare gli impatti sulla filiera, causati dal rallentamento congiunturale, e per preservare il saper fare e l’eccellenza che contraddistinguono lafiorentina. L’obiettivo dell’accordo, che ha visto anche la collaborazione di Claudia Sequi della rappresentanza nazionale di Assopellettieri, è coinvolgere tutti i portatori di interesse di un distretto chiave per la produzione del lusso a livello europeo, in un concreto progetto di rilancio che faccia leva sulle sue peculiarità: altissima qualità e legalità della filiera. "Il saper fare – ha detto il presidente ...