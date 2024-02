Pd più vicino dopo Sardegna ma su”campo largo”M5S frena | ‘campo giusto’

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 27 febbraio 2024) Roma, 27 feb. (askanews) – La vittoria inattesa della candidata M5S-Pd in, Alessandra Todde, non chiude, anzi ravviva la discussione sulle due versioni dell’alleanza dei “progressisti” o del centrosinistra, per utilizzare un termine un po’ desueto. Dovrebbe essere una alleanza stabile e vincolante, come la vorrebbe il Partito democratico che pensa ancora al “campo largo” aperto ai vari partitini centristi usciti in qualche modo ridimensionati dal flop di Renato Soru nell’isola, oppure un “campo giusto” come ripete Giuseppe Conte anche nel day after di Cagliari, rivendicando l’obiettivo di lavorare solo “insieme a forze politiche che siano compagni di viaggio affidabili”? Di sicuro un successo “che poteva essere più largo senza la defezione di Renato Soru”, come sottolinea la vicepresidente del gruppo M5S al Senato Alessandra Maiorino, rafforza un punto che ...