PC trasparenti e smartphone che si arrotolano al polso nel futuro di Lenovo

(Di martedì 27 febbraio 2024) (Adnkronos) – In occasione del Mobile World Congress 2024 a Barcellonaha presentato due concept futuristici e molto interessanti, a cominciare dall ThinkBook Transparent Display Laptop. Questo dispositivo pionieristico, dotato di un impressionante display trasparente Micro-LED da 17,3 pollici, promette di rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono e creano contenuti con il proprio PC. Il laptop si distingue non solo per il suo ampio schermo senza bordi, ma anche per una tastiera trasparente e un design del footpad che sembra fluttuare, conferendo al dispositivo un aspetto futuristico ed elevando l’esperienza utente a nuovi livelli. La caratteristica più innovativa, tuttavia, è la sua capacità di integrare in modo intelligente il mondo virtuale con quello reale. Grazie alla tecnologia avanzata di contenuti generati dall’intelligenza artificiale, il ...