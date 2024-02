Pavard | Inter-Atalanta la gara del riscatto… 116 giorni dopo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 27 febbraio 2024) Per Benjaminnon è una partita affatto banale. Nelladi andata, infatti, il difensore francese aveva dovuto dare forfait ain corso per l’infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori due mesi. 116, può ottenere il suo riscatto.L’INFORTUNIO –aveva visto tutti i tifosi nerazzurri trattenere il respiro dall’ansiail crack al ginocchio di Benjamin. Un infortunio che, per fortuna, si rivelò meno grave del previsto, seppur costrinse il difensore ai box per circa due mesi. Da quel 4 novembre a domani, quandoandrà in scena, la distanza è di esattamente 116 ...