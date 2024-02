Pauroso schianto in A4. Furgoncino tampona e s'incastra sotto un Tir. Grave il conducente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 febbraio 2024) E’ andato letteralmente distrutto ilrimasto incastratoun Tir nell’incidente avvenuto ieri lungo l’autostrada A4 Milano Torino. Ilè stato elitrasportato, con il codice rosso, all’ospedale Niguarda di Milano. L’incidente è avvenuto ieri mattina poco dopo le 11 all’altezza di Bernate Ticino in direzione Novara. Poco prima di arrivare al ponte sul Ticino si è verificato ilmento per cause ancora tutte in corso di chiarimento. Coinvolti due Tir e, appunto, ilrimasto incastrato. Ilera rimasto intrappolato all’interno dell’abitacolo e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco volontari di Inveruno per estrarlo in sicurezza. Giunti sulla A4 anche gli uomini della centrale di via Messina, un equipaggio del Cvps di Arluno, ...