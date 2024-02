Pattinaggio Linda Rossi campionessa italiana su ghiaccio

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 27 febbraio 2024) La fuoriclasse senigalliese vince i 5000 metri e strappa altri due argenti SENIGALLIA, 27 Febbraio 2024 –superstar. Lasenigalliese, che ha vinto tutto fin da giovanissima nelsu strada e pista, da qualche anno gareggia anche sue pure qui non ha perso l’abitudine a salire sul podio, anche quello più alto.infatti nello scorso week-end a Baselga di Pinè, in Trentino, in campionati italiani caratterizzati da impervie condizioni meteo fra pioggia, freddo, neve e nebbia, ha conquistato ben tre medaglie di cui una d’oro. La pattinatrice senigalliese – in gara per il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre – si è infatti aggiudicata il titolo italiano dei 5000 metri, una gara lunga e difficile dove alla velocità bisogna anche accompagnare una ...