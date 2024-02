Parolin | no a invio truppe in Ucraina

(Di martedì 27 febbraio 2024) 21.55 L'didei paesi occidentali in, secondo quanto proposto dal presidente francese Emmanuel Macron, "sarebbe quella escalation che abbiamo sempre cercato di evitare sin dall'inizio. Uno scenario non direi apocalittico, ma temibile". Lo ha detto il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro. Sul Medio Oriente,afferma che si deve "avviare un dialogo" e che si deve "ragionare con calma" e arrivare alla liberazione degli ostaggi e al cessate il fuoco.

