Parigi | le truppe in Ucraina non significano belligeranza

(Di martedì 27 febbraio 2024) L'eventuale futura presenza dioccidentali in, evocata ieri sera nella Conferenza didal presidente francese Emmanuel Macron, non andrebbe oltre la soglia della". Lo ha detto il ministro degli Esteri francese Stéphane Séjourné.

Ucraina, Macron e ipotesi invio soldati. Italia: "No truppe Nato in campo". Da Europa coro di no: "La Conferenza organizzata ieri a Parigi dal Presidente Macron ha costituito l'occasione ... Questo supporto non contempla la presenza sul territorio ucraino di truppe di Stati europei o Nato", si ...adnkronos

Soldati europei in Ucraina, l’ipotesi di Macron rompe un tabù ma è un messaggio all’Europa: “Sconfitta della Russia essenziale”: per lui l’ipotesi di inviare truppe dei Paesi membri dell’Ue in territorio ucraino non è da escludere. Lo ha detto lunedì sera durante la conferenza stampa finale del vertice internazionale con i ...msn

"Contrario a mandare soldati italiani in Ucraina, non siamo in guerra con la Russia": Che cosa aveva detto Macron Durante la conferenza stampa successiva al vertice di Parigi sulla guerra in Ucraina Macron ha detto che lui e gli altri 21 leader europei presenti alla riunione non erano ...today