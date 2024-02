Parigi 2024 | giovedì Macron inaugura il villaggio olimpico

(Di martedì 27 febbraio 2024) Emmanuelinaugureràildi. Come riporta la stampa francese, infatti, il Presidente della Repubblica sarà invitato alla consegna delle chiavi dele Paralimpico di, a Senna-Saint-Denis, nella periferia della capitale francese. L’Eliseo sottolinea che questo progetto è stato completato nei tempi e nei costi previsti e con meno del 3% di costi aggiuntivi, esclusa l’inflazione. La stampa ha riportato anche i costi per la realizzazione, ovvero 646 milioni di euro di investimento di denaro pubblico, di cui 542 milioni di euro da parte dello Stato su un costo totale di 2 miliardi di euro, mentre i restanti 1,4 miliardi di euro finanziati dai ...

I riflettori della Boxe sono puntati su Busto Arsizio , in vista del torneo mondiale di qualificazione olimpica di pugilato, in programma nella località ... (sportface)

Guerra in Ucraina Gli alleati bocciano Macron sulle truppe in Ucraina: Parigi ha poi corretto il tiro, chiarendo che i militari europei sul terreno non sarebbero «belligeranti», ma il Cremlino ha colto comunque l'occasione per mostrare i muscoli: nel nuovo scenario ...bluewin.ch

P.Chigi: sostegno a Kiev,no truppe Nato: 15.25 P.Chigi: sostegno a Kiev,no truppe Nato Nella Conferenza organizzata a Parigi, il governo italiano "ha riaffermato il pieno impegno dell'Italia a sostegno dell'Ucraina nella lotta a difesa dell ...servizitelevideo.rai

Agnelli, nodo eredità: tra pace e una casa 'spuntata' a Parigi... venduta agli Elkann: La proprietà dell’appartamento di Rue Fabre a Parigi e il suo contenuto devono essere chiariti, e voglio diventarne proprietaria nel corso del 2004 per la sua quota di valore, se lo desidero».ilbianconero