Parco di Monte Ciocci | l’Ass Alfonsi | “Affidata la gestione del chiosco | un servizio atteso da oltre dieci anni”

(Di martedì 27 febbraio 2024) È stata pubblicata dal Dipartimento capitolino Tutela Ambientale la graduatoria e la relativa assegnazione delladel Casotto deldi, unrealizzato nel 2013 con l’apertura del, rimasto poi inutilizzato e col tempo degradato e vandalizzato.egnazione in concessione a titolo oneroso prevede una durata di 6rinnovabili con un canone mensile di 1.500 euro. Il canone di occupazione di suolo pubblico di 1.785 euro mensili sarà interamente scomputato a fronte dei servizi di manutenzione che il gestore dovrà assicurare sulla struttura, gli impianti e le aree esterne come la pulizia e lo spazzamento, il costante svuotamento dei cestoni dei rifiuti, lo sfalcio dell’area verde di pertinenza, la ...

Il gruppo hacker russo Lockbit ha rivendicato l’ Attacco ransomware che negli ultimi dieci giorni ha investito pubbliche amministrazioni in Italia che si ... (gazzettadelsud)

Parco di Monte Ciocci, assegnato il casotto: non sarà un semplice bar: L'assessora all'ambiente Sabrina Alfonsi: "Il chiosco non sarà solo un punto ristoro ma anche centro di aggregazione per il quartiere" ...romatoday