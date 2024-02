Papa Francesco | allarme su condizioni salute | impegni annullati

Se un prete sfida i camorristi: Lo ricorda l’uccisione nel ’94 a Casal di Principe di don Peppe Diana. Due preti che, per citare Papa Francesco, portavano addosso «l’odore delle pecore» dei pastori che vivono con il loro gregge. I ...corriere

Simona Tagli ha un compagno/ Chi è ed ex fidanzati: Fabio Anelli, Alberto di Monaco e Antonio Zequila: Simona Tagli ha un nuovo compagno Dall'ex marito Fabio Anelli al flirt con Alberto di Monaco e Antonio Zequila: chi sono gli ex ...ilsussidiario

Note storiche, dalla congregazione concistoriale al dicastero per i vescovi: Giovanni Paolo II nel 1988 cambiò la sua denominazione in "Congregazione per i Vescovi" e infine Papa Francesco nel 2022 ha ancora aggiornato il nome con "dicastero". Le competenze del Dicastero per i ...acistampa