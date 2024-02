Paola Peretti | arriva dal Belpaese il nuovo Ceo dell’americana Lush Home Décor

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 27 febbraio 2024) L’italianaè stata nominata Ceo, azienda del settore design per la casa fondata da Jenny Jing Zhu, che passa al ruolo di Chief Vision Office e co-presidente del consiglio di amministratore.è stata fondata nel 2008 e per due anni consecutivi nel 2021 e 2022 è stata nominata nella lista “50 fastest growing women led/owned companies” stilata da The Women President’s Organization in collaborazione con JPMorgan. La dottoressasi unisce all’azienda – precedentemente conosciuta come TriangleFashions – grazie ad una carriera internazionale che si estende per oltre 25 anni, durante i quali ha guidato la crescita di marchi ...