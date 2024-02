Paola Egonu ha querelato il generale Vannacci | le frasi sui «tratti somatici» nel libro

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 27 febbraio 2024) IlRobertorischia di doversela vedere in tribunale anche con, dopo che la pallavolista lo haper diffamazione. Al centro delle contestazioni della campionessa azzurra ci sono leche la riguardano riportate nel«Il mondo al contrario», come riporta La Nazione. Su di lei ilaveva scritto che «anche se italiana di cittadinanza, è evidente che i suoi trattonon rappresentano l’italianità».ha depositato la querela a Bergamo, poi trasmessa a Lucca per competenza territoriale, visto che ilrisiede ancora a Viareggio. La procura aveva optato per l’archiviazione. Maha impugnato la decisione e ora ...