Padova | donna di 41 anni uccisa a coltellate in casa | si cerca il marito

(Di martedì 27 febbraio 2024) Unadi 41, Sara Buratin, è stata trovata morta ina Bovolenta, in provincia di. Sul corpo c'erano segni di varie. L'omicidio sarebbe avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 27 febbraio, nelladella madre della vittima. È stata lei infatti a trovare la figlia senza vita nell'abitazione poco distante dalla caserma dei carabinieri. Laera madre di una ragazzina di 12. Gli inquirenti stannondo di rintracciare ildella vittima, al momento irreperibile. In aggiornamento