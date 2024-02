P Chigi | sostegno a Kiev | no truppe Nato

(Di martedì 27 febbraio 2024) 15.25 Nella Conferenza organizzata a Parigi, il governo italiano "ha riaffermato il pieno impegno dell'Italia adell'Ucraina nella lotta a difesa della propria sovranità e integrità territoriale". Così una nota di Palazzo. "Fin dall'aggressione russa di due anni fa vi è stata piena coesione di tutti gli Alleati nel supporto a.Supporto che non contempla la presenza sul territorio ucraino didi Stati europei o", si precisa in risposta all'invio diipotizzato dal presidente francese Macron.

