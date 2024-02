Ostia – Controlli della Polizia | Due arresti

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 27 febbraio 2024) Si sono svolti ieri dei servizi straordinari di controllo del territorio sul litorale romano, tesi ad aumentare non solo le attività di repressione dei reati, ma soprattutto la percezione di sicurezza nella zona. Gli agenti del X Distretto Lido insieme a quelli delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione GeneraleQuestura di Roma, in 6 distinti interventi, hanno operato glie le denunce di cui sopra. Nello specifico in via Zerbi un uomo è stato sorpreso ed arrestato mentre violava il divieto di avvicinamento che gli era stato imposto in applicazione del c.d. codice rosso. I poliziotti, che avevano seguito la vicenda che aveva portato all’emissione del provvedimento emesso a tutelamadre, lo hanno fermato vicino all’abitazionedonna; in viale Vasco De Gama una donna è stata arrestata con 9 bustine ...