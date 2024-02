Osimhen via dal Napoli | la conferma del compagno e amico | “So già dove giocherà”

(Di martedì 27 febbraio 2024) William Troost-Ekong, difensore del Paok Salonicco e capitano della Nigeria, sa già tutto. In un'intervista ha parlato della confessione fattagli dall'attaccante.

Victor Osimhen sblocca nel secondo tempo Cagliari - Napoli e ritrova la via del gol ma non basta ai partenopei per superare il Cagliari che pareggia all'ultimo ... (fanpage)

2024-02-26 13:34:31 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: l’Inter ha trovato la sua decima vittoria consecutiva in questo 2024 e l’ha fatto con una ... (justcalcio)

Troost-Ekong: “Osimhen So dove giocherà l’anno prossimo, ma non posso dirlo”: William Troost-Ekong, difensore del Paok e amico di Victor Osimhen, attaccante del Napoli, in quanto entrambi nigeriani, ha rilasciato alcune ...iamnaples

Repubblica – Sassuolo-Napoli, la probabile formazione: torna Di Lorenzo, cambio a centrocampo.: Non è bastato nemmeno il rientro di Victor Osimhen, che comunque si è subito ripresentato segnando due. Ma il bomber da solo non basta ed è reduce da un duro tour de force di 9 gare con la sua ...mondonapoli

IL COMMENTO - Brambati: "Il ritorno di Osimhen poteva dare una spinta al Napoli, ma gli azzurri dovevano chiudere la partita": Il Napoli Il rientro di Osimhen pensavo potesse dare una spinta a questa squadra invece non è stata così. Col Cagliari poteva chiuderla invece non è stato così". "A me a livello difensivo fino ...napolimagazine