Oscar 2024 | la diretta tv su Rai 1 | Io Capitano in nomination

Annunciato il primo lotto di presentatori per l'attesa Notte degli Oscar . L'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences ha annunciato il primo gruppo di star ... (movieplayer)

Fondazione 3: il Premio Oscar Troy Kotsur nel cast della nuova stagione: Dopo aver risolto i problemi relativi al budget di Fondazione, Apple ha annunciato l'ingresso di Troy Kotsur nel cast della terza stagione dello show, che tornerà come sempre sul servizio di streaming ...movieplayer

La sala professori: le clip ufficiali in italiano del film candidato agli Oscar 2024 (Al cinema dal 29 aprile): Dopo l’anteprima nella sezione Panorama del Festival di Berlino, dove ha ottenuto il premio come Miglior film per la giuria C.I.C.A.E., il Premio Europa Cinema Label e la candidatura al Premio Oscar ...cineblog

Kung Fu Panda 4: secondo trailer del film: Come se non bastasse, di recente è stato avvistato un malvagio e potente signore del crimine, Chameleon (il premio Oscar Viola Davis), una piccola lucertola in grado di trasformarsi in qualsiasi ...corrieredellosport