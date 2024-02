Orsi | «De Rossi in questo momento è meglio di Mourinho»

Fernando Orsi a Radio Radio non dà per scontato il risultato di Roma-Inter di questa sera. Sottolineando come tre situazioni possono mettere in difficoltà i ... (inter-news)

mille posti di lavoro all' Inps , in arrivo il concorso. Lo prevede il nuovo piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 a causa della carenza di ... (ilmessaggero)

Stasera in TV: Film da vedere Martedì 27 Febbraio, in prima serata: Stasera in TV, Martedì 27 Febbraio 2024: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in ...comingsoon

‘RADIO PENSIERI’, Orsi: “De Rossi ha qualità. Con lui la Roma è un’altra squadra”: Bene anche Smalling, la difesa ieri sera ha tenuto bene" Nando Orsi (Radio Radio Mattino-104,5):"De Rossi ha cambiato tutto ed in questo momento è meglio di Mourinho. Ci sono cose da limare ...forzaroma.info

SERIE A, La Roma batte il Torino. Tripletta Dybala: All'Olimpico di Roma finisce 3-2 per la formazione di Daniele De Rossi. Decisivo Paulo Dybala che, dopo aver segnato il rigore del'iniziale vantaggio viola nel primo tempo, ha ...firenzeviola