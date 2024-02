Oroscopo Paolo Fox mercoledì 28 Febbraio 2024 | Capricorno calmo

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 27 febbraio 2024) L’diFox per oggi,28Ariete Una giornata da prendere con le pinze, perché sembra che tu sia sottoposto a un certo stress, forse le cose da fare sono troppe. Toro Questa giornata regala una grande forza, che aiuterà coloro che sono in dubbio se continuare o no un progetto di lavoro. Gemelli Vorresti cambiare ambiente, fare nuove amicizie. In questa giornata possono arrivare delle buone conferme. Cancro Riappacificazioni. Diciamo che questo è un periodo caldo, che avrà il picco massimo anche per i sentimenti entro giugno. Leone Per chi ha in mente un cambiamento sarà difficile ottenerlo subito. Il problema del momento è la carenza di denaro. Vergine Con il partner non c’è pace, ti porti dietro qualche problema legato all’ambiente lavorativo, attenzione ...