Ordine pubblico | arrestato a Mosca uno degli avvocati di Navalny

(Di martedì 27 febbraio 2024) Vasily Dubkov, l'avvocato che ha accompagnato la madre di Alexeinella prigione nell'Artico e all'obitorio di Salekhard per recuperare il suo corpo (otto giorni dopo l'annuncio della sua morte) è stato oradalla polizia. Secondo fonti di Novaya gazeta Europe, Vasily Dubkov, è statoper "disturbo dell'". Intanto, molte sedi in Russia si rifiutano di ospitare la cerimonia d'addio per l'oppositore di Vladimir Putin: la squadra del dissidente morto in carcere ha chiamato da ieri "la maggior parte delle agenzie funebri private e pubbliche, dei siti commerciali e delle sale funebri", ha riferito la portavoce di, Kira Yarmysh. Alcuni locali affermano che i loro spazi sono occupati mentre altri si rifiutano di ...