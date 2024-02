Ora sappiamo tutto su Samsung Galaxy A55 | in attesa del suo lancio

Massimo Pavan; "Domenica all'ora di pranzo, nel recupero abbiamo visto i limiti della Juve...ora non sai a chi dare la palla": manca il campione che ti porta a fare la giocate decisiva, in passato c'era, penso a Pirlo, Dybala, Ronaldo davi la palla a lui e ti inventava qualcosa, ora non sai a chi dare la palla".tuttojuve

Universitari: via libera del Cdm per 60mila nuovi posti letto da realizzare entro il giugno 2026: Nuovi alloggi per aiutare gli studenti delle università. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera per consentire di realizzare velocemente abitazioni per gli universitari.ilmessaggero