Ora Calenda apre al campo largo e anche al dialogo con Conte

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ora Carloalcon Giuseppe. E punta a entrare nel "". "Alle Regionali correre da soli, pur con un progetto come è successo in Sardegna e in Lombardia con Letizia Moratti non è fattibile e non lo faremo più” ha ammesso il leder di Azione all'Huffington Post...

Conte e Schlein festeggiano. La vittoria in Sardegna e rilanciano il campo largo come unica alternativa alla destra. Il Terzo Polo non esiste come soggetto ... (fanpage)

Todde punzecchia Calenda: "Azione mai più sola alle Regionali Meglio tardi che mai": "Calenda dice che non ha senso correre da soli alle Regionali e che si deve parlare con Conte Meglio tardi che mai, forse ora lo ha capito visto gli ultimi risultati". Fresca della vittoria alle ...huffingtonpost

Elezioni regionali in Sardegna 2024, Schlein a Meloni: “Arroganza non paga”. Ora la segretaria dem punta all’Abruzzo: “Uniti anche lì”: La segretaria del Pd Elly Schlein parla delle elezioni regionali in Sardegna terminate con la vittoria di Alessandra Todde.tag24

Sardegna: Calenda, 'mai più soli a regionali, impossibile non parlare con Conte': Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Alle Regionali correre da soli, pur con un progetto come è successo in Sardegna e in Lombardia con Letizia Moratti non è fattibile e non lo faremo più. Perché per un candi ...lanuovasardegna