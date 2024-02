Oppenheimer | la versione Steelbook 4K Ultra HD + Blu-Ray è in offerta | a tempo | su Amazon

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 27 febbraio 2024) Supotete trovare la4KHD + Blu-Ray diin sconto, in un'ottima. Nel corso del 2023ha incantato il grande pubblico mondiale, portando sul grande schermo la storia di un fisico teorico geniale e di una nazione che ha saputo sfruttarne le capacità terrorizzando tutto il mondo. Non solo, il lungometraggio di Christopher Nolan ha ulteriormente confermato il valore di un regista da sempre capace di affascinare il proprio seguito di appassionati, lavorando con e su storie dalla natura complessa. Il grande impatto sui cinema mondiali parla chiaro in questo senso, e l'inaspettata fascinazione del pubblico generalista potrebbe aprire la strada anche a ulteriori progetti come questo. E se vi ...