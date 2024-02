Operaio Francesco Albanese morto schiacciato dal terreno di uno scavo a Stornara vicino Foggia | aveva 23 anni

Giovane vita spezzata sul lavoro nel Foggiano, Stornara piange il 23enne Francesco Albanese: Un Operaio di 23 anni, Francesco Albanese, è morto questa mattina durante i lavori di messa in opera di un impianto di irrigazione nelle campagne di Stornara in località Contessa nel Foggiano. Secondo ...immediato

Calzona cambia per provare a far ripartire il Napoli. Con il Sassuolo torna Natan, ballottaggio tra i pali, straordinari per Osimhen: Ma le novità sui cui riflette Francesco Calzona sono legate pure al beffardo esito della trasferta di Cagliari, in cui gli azzurri hanno gettato via al 6' di recupero una vittoria che sembrava già in ...repubblica

