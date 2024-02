Operaio 23enne muore in un incidente sul lavoro nel Foggiano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Un giovanedi 23 anni è morto in unsulavvenuto alla periferia di Stornara nel. Stando alle prime notizie l'era impegnato in lavori per la messa in opera di un impianto di irrigazione quando sarebbe stato travolto e schiacciato dal materiale accumulato sul bordo dello scavo. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri che stanno facendo verifiche per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.