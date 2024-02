Onoranze Funebri Decor Pacis | Martignacco | “Vestizione e composizione della salma | il ruolo essenziale dei servizi funebri”

(Di martedì 27 febbraio 2024) Preparare al meglio il defunto per l’ultimo saluto conservando nel tempo il miglior ricordo possibile, anche dal punto di vista estetico-visivoLaall’interno del cofano funebre rappresenta undelle agenzie, poiché prepara al meglio il defunto per l’ultimo saluto da parte di familiari e amici, al fine di

"Gli utenti delle imprese funebri associate hanno iniziato a rappresentarci i lunghi tempi di attesa per una cremazione nell’impianto a Bologna a fine 2023. ... (ilrestodelcarlino)

Muore all’improvviso a 38 anni:. Gega lascia la moglie e due figli: Un malore improvviso ha stroncato nella giornata di domenica Indrit Gega, 38 anni, nato il 7 maggio del 1985 a Shqiptare in Albania. Lascia una moglie e due figli, che abitano nell’abitazione di Viano ...msn

Cassa dottori commercialisti, +10% per gli aiuti assistenziali: Impennata di circa il 10%, rispetto al 2023, per i contributi assistenziali erogati dalla Cassa dottori commercialisti (Cdc) in favore degli iscritti e dei loro familiari: a deciderlo il Consiglio di ...ansa

Cassa Dottori Commercialisti, aumentano del 10% i contributi assistenziali agli iscritti e alle loro famiglie: delle spese di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero e delle spese di Onoranze Funebri. In particolare, il contributo a favore di genitori di figli portatori di handicap o malattie ...ildenaro