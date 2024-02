Omicidio Francesco Pio Maimone | inizia il processo I genitori | “La nostra vita è finita insieme alla sua”

(Di martedì 27 febbraio 2024) Al via la prima udienza delper la morte diPio, il giovane pizzaiolo di 18 anni che nella notte tra il 19 e il 20 marzo del 2023 morì colpito da un proiettile, mentre era con gli amici sul lungomare di Napoli.

Processo Maimone , chiesti 6 anni per il complice di Valda che avrebbe "nascosto" l'arma del delitto per non farla trovare ai poliziotti.Continua a leggere (fanpage)

Sei anni di reclusione. Questa la pena chiesta dal pm antimafia Antonella Fratello per Rocco Sorrentino, presunto complice di Francesco Pio Valda ... (teleclubitalia)

