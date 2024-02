Oltre il 90% delle imprese dichiara una crescita dell’importanza della sostenibilità sociale

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il Rapporto dell’Osservatorio Sodalitas sullad’Impresa Qualità del lavoro, welfare e inclusione:il 90%unaattribuita allanegli ultimi anni. A rilevarlo è il secondo Rapporto dell’Osservatorio Sodalitas sullad’Impresa (Ssi), presentato oggi in Assolombarda. L’Osservatorio è nato come un programma di ricerca

Ini Canistro, Dottor Calisse: “Siamo un’eccellenza dell’ortopedia”: Oggi le protesi Oltre ad eliminare il dolore garantiscono una forte autonomia ... dimostra che le protesi d’anca e ginocchio al 90% dopo 25 anni dalla loro applicazione sono ancora ben funzionanti”.laquilablog

Terremoto: decreto Pnrr bis, risorse per stabilizzare personale: Con il decreto legge "Pnrr bis" approvato ieri dal Consiglio dei Ministri viene disposto, tra l'altro un incremento di 2,5 milioni di euro per gli oneri derivanti dalla stabilizzazione di Oltre 350 ...ansa

WRATH: Aeon of Ruin - Recensione: rappresentano un bel bottino per chi ha la voglia e la pazienza (Oltre a un buon senso dell’orientamento) di non limitarsi al minimo indispensabile per arrivare alla fine dei quindici livelli proposti ...it.ign