(Di martedì 27 febbraio 2024) Via libera dall'camera al cosiddetto "strumento per l'Ucraina", come misura parte della revisione del Quadro finanziario pluriennale. Il testo è stato approvato con 536 voti favorevoli, 40 contrari e 39 astensioni. Lo strumento consiste in un piano pluriennale da 50diin sovvenzioni, prestiti e garanzie per l'Ucraina. Il via libera dell'Aula conclude l'iter di approvazione del pacchetto legislativo.

Beatrice Luzzi continua a conquistare tutti e soprattutto guadagna il primo posto in finale al Grande Fratello . Grande festa, ieri sera, per il traguardo ... (blogtivvu)

Ok finale del Pe al fondo da 50 miliardi di euro per Kiev: Via libera dall'Eurocamera al cosiddetto "strumento per l'Ucraina", come misura parte della revisione del Quadro finanziario pluriennale. Il testo è stato approvato con 536 voti favorevoli, 40 ...ansa

Bocce: il derby nazionale va a Zovadelli: CREMA - Fino a due mesi fa giocavano in coppia. Ora si sono affrontati da avversari, per la prima volta in una finale tricolore. Stiamo parlando del soresinese Pietro Zovadelli e del vaianese Mattia ...laprovinciacr

Cnu, bella vittoria del Cus Camerino Volley sul Cus Perugia: 3' di lettura 27/02/2024 - Buona la prima delle ragazze del Cus Camerino volley impegnate nei gironi di qualificazioni per le fasi finali dei Campionati Italiani Universitari che si svolgeranno dal 18 ...viverecamerino