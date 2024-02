Oddo | «Ecco qual è la squadra favorita per la promozione in Serie A»

(Di martedì 27 febbraio 2024) Massimo, allenatore, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della lotta inB per lainA Massimo, allenatore, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della lotta inB per lainA.le sue dichiarazioni. PAROLE – «Il Parma ha anche la continuità, che in B è fondamentale. La Cremonese è più forte come, anche se il Como ha giocatori che spostano gli equilibri come Verdi, il Palermo è una corazzata completa, ma deve recuperare un giocatore come Lucioni, il Venezia gioca molto bene, ha idee e fisicità».

