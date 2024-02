Oculista e broker finanziario | i pochi contanti e la strada di casa senza luce non giustificano il porto d’armi | via la pistola

(Di martedì 27 febbraio 2024) Entrambi si erano visti ritirare la licenza per difesa personale dalle questure di Genova e Imperia. Il Tar: “Rischi per l’incolumità analoghi a quelli incombenti sulla generalità dei cittadini”

