Nuovo processo su piazza della Loggia | in aula testimoni 90enni e uno di 101 anni

“Questo procedimento disciplinare un po’ mi offende, un po’ mi indigna. Ma non mi meraviglia: rientra in un trattamento che ho ricevuto sin da quando sono ... (ilfattoquotidiano)

L'ex mago del web è già stato condannato a 6 anni e 11 mesi per aver drogato e violentato due ragazze. Oggi è imputato in un secondo filone di indagine: al ... (fanpage)

Il nuovo processo per calunnia si aprirà infatti il 10 aprile prossimo davanti ai giudici del Tribunale di Firenze. "Non ho paura di tornare in Italia per ... (fanpage)