Nuove grane per Fedez | Muschio Selvaggio è di Luis Sal e Selvaggia Lucarelli lancia la stoccata

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di martedì 27 febbraio 2024) In un periodo per nulla semplice per, rincorso dal gossip per via della sua presunta separazione dalla moglie Chiara Ferragni, ecco che arriva una nuova grana:non è più suo. E’ questa la decisione giunta nella giornata odierna dal giudice di Milano e che ha segnato una svolta decisiva nella diatriba che vedeva coinvoltoSal, ex amico del rapper.è diSal:deve vendere le quote del podcast Dopo tre anni di collaborazione e 112 episodi del podcastSal hanno messo la parola fine non solo all’amicizia ma anche alla collaborazione professionale, arrivando così in Tribunale. La disputa è arrivata ad ...