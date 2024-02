Nuova tegola per Fedez | il tribunale | “Muschio Selvaggio è di Luis Sal”

(Di martedì 27 febbraio 2024) Non c’è pace per. Nei mesi scorsi, prima di rompere con la moglie Chiara Ferragni, il rapper aveva rotto

Un nuovo infortunio per il Barcellona , Xavi è in apprensione per il giocatore che potrebbe saltare la gara di Champions contro il Napoli Il Napoli da domani ... (spazionapoli)

Istigazione all’odio razziale. Nuova accusa al generale: Nuovi guai giudiziari per Roberto Vannacci ... In ogni caso, si tratta di un’altra tegola per il generale dopo il procedimento avviato dalla magistratura ordinaria, in cui si contesta il reato di ...lanazione

Il generale Vannacci indagato per istigazione all'odio razziale. 'Le opinioni non si combattono con la censura': Sotto la lente le affermazioni contenute nel suo libro. La Lega in una nota: "Indagini che sono medaglie" (ANSA) ...ansa

Vannacci, Nuova tegola per il generale: indagato per istigazione all'odio razziale: (Adnkronos) – Il generale dell’Esercito Roberto Vannacci è indagato dalla procura di Roma per istigazione all’odio razziale. Il fascicolo è stato aperto dai giudici di piazzale Clodio… Leggi ...informazione