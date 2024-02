Nuova nomina senatore Claudio Fazzone in Forza Italia | i commenti della politica

Roma, 30 gen. (Adnkronos Salute) - Arrivano le prime nomine per la Nuova Agenzia italiana del farmaco, che inizia a prendere corpo dopo il via libera alla ... (ilgiornaleditalia)

Ritorna la regola more is more che recupera lo stile massimalista nel trucco, ma non poteva chiamarsi in un altro modo? (vanityfair)