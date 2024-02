Nuoto | Magnini campione del mondo nella categoria master

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il due voltedeldei 100 stile libero Filipposi è appena laureatomondialestessa disciplina.vasca dell’Aspire Dome di Doha, in Qatar, il 42enne pesarese ha vinto laM40-44 in 51?05, crono di tre secondi superiore rispetto a quando conquistava gli ori iridati e continentali. Alle spalle dell’azzurro, il russo Andrei Kurnosov (52?60) in rappresentanza dei Nuotatori Indipendenti Associati, terzo il brasiliano Jose Sanches Junior (52?94). SportFace.

