Nottingham Forest-Manchester United FA Cup | 28-02-2024 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di martedì 27 febbraio 2024) Sabato ilè inopinatamente caduto in casa contro il Fulham dopo una serie di risultati positivi che non si vedeva da tempo e così è tornato a -8 dal quarto posto in classifica. Anche ilha accusato un battuta d’arresto, sconfitto 4-2 al Villa Park da un avversario che nel periodo InfoBetting: Scommesse Sportive e