“Notizie dal mondo ASviS” | dal Rapporto Ambiente | un’Italia tra progressi e sfide ambientali verso il 2030

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 27 febbraio 2024) Si riporta di seguito il testo integrale di Monica Sozzi dalla rubricadal. In Italia, per Snpa, migliorano mix energetico, raccolta differenziata e orientamento alla bioagricoltura. Ancora critici la gestione dei rifiuti speciali, il consumo di suolo, le emissioni e la tutela della biodiversità. 26/2/24 L’Italia procedeun miglioramento graduale rispetto agli obiettivi fissati dal Green Deal, dall’Agenda, dalla Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e dall’Ottavo programma d’azione ambientale. Descrivere lo scenario attuale, evidenziando approcci e sforzi dell’Italiagli obiettivi, fornisce una fondamentale base informativa per guidare le decisioni strategiche e politiche, mettendo in luce le aree che ...