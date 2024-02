Nothing Phone 2a si mostra in un particolare video unboxing

(Di martedì 27 febbraio 2024) in CGI in attesa del lancio globale previsto per il 5 marzo. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Continuano a susseguirsi senza sosta in Rete le anticipazioni relative a Nothing Phone (2a) . Ecco quella sul suo prezzo europeo L'articolo I prezzi in Europa ... (tuttoandroid)

Svelato ufficialmente il processore a bordo di Nothing Phone (2a) , mentre spuntano immagini che ritraggono il design dello smart Phone . L'articolo Ecco come ... (tuttoandroid)

Nothing Phone(2a), online i render in alta risoluzione: è questo il design: I primi render in HD di Nothing Phone(2a) sono finiti in rete: il design definitivo dello smartPhone è tutto nuovo!tech.everyeye

Le immagini del prodotto Nothing Phone (2a) apparentemente trapelate rivelano il nuovo Google Pixel 7a e lo sfidante 5G Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus: Nothing è in procinto di presentare il suo prossimo smartPhone, circa sette mesi dopo aver rilasciato il modello Phone (2) (attualmente 676 dollari su Amazon). Sebbene manchino ancora alcuni giorni ...notebookcheck

Gli ultimi leak di Nothing Phone (2a) prima della presentazione: Il prossimo smartPhone di Nothing, il Phone (2a), sarà mostrato ufficialmente il 5 marzo. Ma a pochi giorni dall'evento abbiamo ancora nuove immagini trapelate, che svelano le due tonalità di colore d ...cellulare-magazine