Non solo ‘shrinkflation’ | le strategie delle aziende per nascondere l’aumento dei prezzi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il costo di un prodotto non sembra cambiato, ma in realtà lo è, perché per gli stessi soldi, il cliente trova ‘qualcosa di meno’: della shrinkflation, ormai di parla da diversi anni, e i consumatori cominciano ad averne consapevolezza. Ma èunadi marketing che intaccano il potere d’acquistofamiglie in modo ben più subdolo del semplice (e chiaro) aumento dei prezzo. Nell’elenco vanne messe due nuove voci, skimpflation e greedflation, come spiega l’Unione nazionale consumatori. Shrinkflation: cosa uguale, ma ce n’è meno Parliamo di qualità: la ‘skimpflation’ Greedflation, quando si vuole esagerare Una brutta fine Shrinkflation: cosa uguale, ma ce n’è meno Gli esempi non si contano: confezioni di pasta, biscotti, gelati, bevande, tè, detersivi, perfino carta igienica ‘più ...