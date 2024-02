Nomine in Fs | Veneto e autonomia La vendetta di FdI contro la Lega

(Di martedì 27 febbraio 2024) Paolo Truzzu si è assunto la responsabilità della sconfitta delle elezioni regionali in Sardegna, visto soprattutto il disastroso dato di Cagliari, proprio nella città dove è ancora sindaco (ormai uscente) e che ha premiato nettamente Alessandra Todde. Dietro le quinte, però,... Segui su affaritaliani.it

Paolo Truzzu si è assunto la responsabilità della sconfitta delle elezioni regionali in Sardegna, visto soprattutto il disastroso dato di Cagliari, proprio ... (affaritaliani)

Sanità Veneto, Zaia conferma (quasi) tutti i direttori generali: “È un magic team”. Ecco i nomi e gli incarichi: Proroga di 2 anni per tutti i manager delle aziende sanitarie con solo poche variazioni. Il presidente della Regione: “È un tagliando di metà mandato” ...ilrestodelcarlino

Zaia nomina i Dg: “Confermo un magic team di grande qualità”. Rimarranno in carica per il prossimo biennio: Il Presidente della Regione, Luca Zaia, ha nominato oggi i Direttori Generali che guideranno le Aziende Sanitarie del Veneto per il prossimo biennio. I manager erano a suo tempo stati ingaggiati con ...quotidianosanita

Giro di dg nelle Ulss venete: Bramezza rimane all’Ulss 7. Bonavina allo Iov, a Vicenza arriva Simionato: Giro di valzer nelle aziende socio sanitarie del Veneto. Lo ha annunciato poco fa il presidente della Regione Luca Zaia, affiancato dall'assessora alla ...ecovicentino