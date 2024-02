Noemi Bocchi incinta di Totti? La foto del pancino non lascia dubbi

(Di martedì 27 febbraio 2024) Questa volta potrebbe essere vero:di? Si tratterebbe del quarto figlio per l’ex calciatore, il primo insieme alla nuova compagna. Recentemente, la coppia è apparsa insieme sul red carpet a Roma in occasione della première del docufilm dedicato all’allenatore Marcello Lippi, intitolato “Adesso vinco io”.e Lippi furono protagonisti...

Francesco Totti ha voluto festeggiare San Valentino in grande, confezionando una romanticissima sorpresa per la compagna Noemi Bocchi che ha […] (perizona)

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno deciso finalmente di fare qualcosa che finora non era mai avvenuto. Si sono fatti immortalare in foto di coppia durante ... (caffeinamagazine)

Francesco Totti e Noemi Bocchi, il primo red carpet di coppia: Francesco Totti e Noemi Bocchi stanno insieme da diverso tempo, anche se la timeline della loro storia non è chiarissima, complici i tanti gossip su di loro. Per Ilary Blasi i due si vedevano già nel ...vanityfair

Francesco Totti e Noemi Bocchi per la prima volta sul red carpet insieme a Roma: Gossip.it © 2000 - 2024. Contents, marketing and advertising managed by Mediafun Ltd. Vat: BG205038334. GossipNews, quotidiano di cronaca rosa, gossip, costume e società fondato ...gossip

Noemi Bocchi incinta Spunta il pancino sospetto sul red carpet con Francesco Totti: Francesco Totti (47 anni) e Noemi Bocchi (35 anni) hanno fatto il loro debutto sul red carpet a Roma in occasione della premier del docufilm dedicato a Marcello Lippi, ...corriereadriatico