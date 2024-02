«No al Padiglione del Genocidio» Ottomila artisti chiedono l' esclusione di Israele dalla Biennale d' Arte

(Di martedì 27 febbraio 2024) VENEZIA - Migliaia di, oltre ad istituzioni e enti culturali, hanno chiesto l'diprossimad'di Venezia, in programma dal 20 aprile al 24...

La XVIII edizione di ArteGenova fa il suo trionfale ritorno, consolidandosi come un appuntamento imperdibile nel mondo dell’Arte . ArteGenova 2024 si prospetta ... (moltouomo)

Migliaia di artisti , oltre ad istituzioni e enti culturali, chiedono che Israele sia esclusa dalla prossima Biennale d’Arte di Venezia per via delle ... (open.online)

Il Padiglione Italia porta l'arte dell'ascolto in Biennale: Si intitola "Due qui / To Hear" il progetto del Padiglione Italia alla Biennale di Venezia che ha il suo nucleo centrale in una grande installazione sonora e ambientale di Massimo Bartolini. Un ...ansa

Biennale di Venezia 2024, Banca Ifis sponsor del Padiglione Italia: (Teleborsa) - Banca Ifis in prima fila per promuovere il valore della cultura e dell’arte italiana a livello internazionale: dal 20 aprile al 24 novembre 2024, la Banca è sponsor del Padiglione Italia ...teleborsa

Caso Israele alla Biennale di Venezia, "Padiglione del genocidio": migliaia di artisti chiedono l'esclusione: Una lettera alla Fondazione della Biennale d’Arte di Venezia per chiedere ufficialmente l’esclusione di Israele e del suo “Padiglione del genocidio“. A firmarla sono in 8mila fra artisti, enti ...notizie.virgilio