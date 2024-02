Niente di nuovo dalle urne in Sardegna | suicidio centrodestra

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 27 febbraio 2024) Dopo un serrato testa a testa durato un’intera giornata, a tarda serata è arrivato il verdetto: la deputata grillina Alessandra Todde vince per un pugno di voti le elezioni regionali in, battendo il candidato delPaolo Truzzu, sindaco di Cagliari. Ora, c’è da scommettere che le opposizioni e la stampa progressista si scateneranno per attribuire al voto un valore nazionale: finita la luna di miele tra Giorgia Meloni e gli italiani, prima bocciatura per il governo, è cambiato il vento, riscossa civile e morale, viva l’Italia antifascista, Bella Ciao e quant’altro dell’armamentario retorico della sinistra. Candidato sbagliato Ci pare tuttavia azzardato attribuire alla sconfitta di misura inun segnale di controtendenza a livello nazionale. Parliamo di una sola regione, nemmeno un milione di elettori ...